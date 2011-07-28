-ROTH İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth, Hrant Dink cinayetine ilişkin, ''Katilin cezalandırılmasıyla dava sona ermedi. Cinayet aydınlatılamadı. Sorumlular hala mahkeme önünde değil'' dedi. Roth, Agos gazetesinin Şişli'deki binasında, Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin ve gazetenin genel yayın yönetmeni Rober Koptaş ile görüştü. Roth, binaya girmeden önce Dink'in öldürüldüğü yere bir süre baktı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Roth, 4 yıl önce Türkiye'nin en barışçıl insanlarından birinin burada öldürüldüğünü söyledi. Roth, Dink'in barış ve uzlaşma insanı olduğunu belirterek, onun, Türkiye'de çeşitli dinlere mensup insanların bir arada yaşaması için cesur bir elçi olduğunu kaydetti. Dink'in dostları olduğunu ifade eden Roth, ''Hrant'ı çok özledik. Türkiye'nin Hrant Dink gibi insanlara ihtiyacı var. Dink cinayetinin arkasında olanların açığa çıkartılması için sürekli talepte bulunacağız ve bunun için Türkiye'ye devamlı olarak geleceğiz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Onun başlattığını sürdürmeye çalışacağız'' diye konuştu. Roth, Dink cinayetinin yarınki duruşmasına katılacağını aktararak, ''Katilin cezalandırılmasıyla dava sona ermedi. Cinayet aydınlatılamadı. Sorumlular hala mahkeme önünde değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı Türkiye hükümeti tarafından hala uygulanmadı. Bütün Türklerin, Hrant'ı çok özlediklerini ve önemli bir arkadaşlarını kaybettiklerini söylemesi gerekir'' dedi. Claudia Roth, daha sonra elindeki ''Hrant'ı çok özledik'' yazılı dövizle, Dink'in öldürüldüğü yerde gazetecilere poz verdi. Roth, daha sonra Türkiye'deki Yeşiller Partisi'nin İstanbul il örgütünü ziyaret etti. Roth, Hrant Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin ve Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş ile görüştükten sonra Yeşiller Partisi'nin Beyoğlu'ndaki il örgütü binasına geldi. Claudia Roth, burada bir süre partinin genel sekreteri Kemal Tuncaelli ve diğer partililerle görüştü.