-ROTH: DEMOKRASİ ALANINDA BİR ŞEYLER DOĞRU GİTMİYOR İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth, ''Türkiye'de eğer 70'ten fazla gazeteci cezaevinde ise ve işlerini yapamıyorlarsa o zaman bu ülkede demokrasi alanında bir şeyler doğru gitmiyor demektir'' dedi. Roth, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık'ı ziyaret etmek için Şık'ın eşi Yonca Şık'ın kullandığı bir araçla Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Roth, Şık'ın bir sembol olduğunu belirterek, ''Ona ve arkadaşlarına 'Sizi unutmayacağız' mesajını vermek istiyorum'' dedi. Ahmet Şık ve Nedim Şener'in birer örnek olduğunu söyleyen Roth, ''Bunlar gibi insanlar cezaevinde bulunuyor. Ben onları bu nedenle de ziyaret etmek istiyorum, yani sembolik olarak. Türkiye'de gazetecilerin işlerini yaptıkları için cezaevinde tutuklu bulunmaları demokrasi için bir risk faktörüdür'' diye konuştu. Türkiye'nin dostu olduğunu vurgulayan Roth, ''Buraya dost olarak geldim'' dedi. Roth ve beraberindekiler, daha sonra cezaevine giriş yaptı. Burada yaklaşık 2 saat kalan Roth, çıkışta yaptığı açıklamada, görev yapan gazetecilere teşekkür etti. ''Aslında yaklaşık 2 saat cezaevinde kaldıktan sonra Ahmet Şık ile yapılan görüşmenin nasıl geçtiğini anlatmak isterdim'' diyen Roth, ''Bize izin verilmedi. Bana karşı yapılan muameleden dolayı çok öfkeliyim'' ifadesini kullandı. Roth, basın mensuplarına, ziyaret izni için Adalet Bakanlığına yazdıkları dilekçeyi göstererek, şöyle konuştu: ''Büyükelçimiz de Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığına yazılı başvuru yaptı. İçeride beklerken yarım saat sonra 'Dışişleri Bakanlığından izin çıktı' denildi. Bir yarım sonra da onayın kendilerine yazılı şekilde ulaşması gerektiğini söylediler. Bundan sonra da Adalet Bakanlığından onay çıktığı, ancak bunun kendilerine yazılı bir şekilde ulaşmadığını aktardılar. Daha sonra ziyareti yapabileceğimiz söylendi. Akabinde ağır suçlu gibi yoğun bir güvenlik kontrolünden geçirildik. Biri gelip bize savcının ziyarete izin vermediğini belirtti. Çok saçma bir bahane de yönetmeliğe göre 2 hafta önceden başvurulması gerekliliği. Bunu bize önceden söyleyebilirlerdi. Türkiye'nin dostlarına bu şekilde davranılıyorsa diğer insanların nelerle karşılaştığını merak ediyorum.'' Kendisine bu şekilde davranılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Roth, şunları kaydetti: ''Adalet Bakanlığına şikayette bulanacağım ve yakından tanıdığım Başbakan Erdoğan'a da durumu ileteceğim. Ondan sonraki görüşmelerde futbol üzerinde konuşulmayacak, Alman milletvekiline nasıl davranılması gerektiği üzerine konuşulacak. Neden korkuyorsunuz? Neden bir gazeteciyi ziyaret edemiyorum? Neden 20 yıldır karanlığı aydınlatmak için çalışan bir gazeteci ile görüşemiyorum? Neden bu gazeteciye neyle suçlandığını soramıyorum? Neden 5 aydır tecrit şeklinde tutuklu olduğunu ve hakkında öne sürülen iddiaların avukatlarına bile bildirilmediğini soramıyorum? Ahmet Şık'a derin devlete açıklık getirmeye çalışan bir gazeteci olarak neden 'Ergenekon tutuklusu olarak neden burada bulunuyorsun' diye soramıyorum? Hükümete ve Başbakan Erdoğan'a sesleniyorum; yaşamak için ekmek ve suya ihtiyaç var. Aynı zamanda bir demokraside basın ve düşünce özgürlüğüne ihtiyaç var. Yoksa demokrasinin yaşama şansı yoktur.'' -''BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE VERECEĞİM''- Roth, basının dördüncü kuvvet olduğunu ifade ederek, ''Size söz veriyorum, basın özgürlüğü ile Ahmet Şık ve Nedim Şener'in hür bir şekilde gazetecilik görevini yapabilmeleri için mücadele vereceğim. Ekim'de bir parlamenterler heyetiyle tekrar Türkiye'ye geleceğim. Alman meclisinde, Türk-Alman dostluk grubunda yaşadıklarımızı anlatacağım. Geldiğimde Ahmet Şık ve Nedim Şener ile diğer gazetecileri hür bir şekilde karşılamayı umuyorum'' diye konuştu. Ziyarete izin verilmesinin gerekçesini eleştiren Roth, ''Böyle bir davranış benim işimi de zorlaştırıyor. Çünkü ben Türkiye dostu olarak Avrupa ve Almanya'da Türkiye'nin AB'ye üyeliğini savunan birisiyim. Bunu gördükten sonra işimiz çok zor'' dedi.