Atamaya tepki gösteren imam kendini yakmaya çalıştı

Denizli’nin Çal İlçesi'ndeki Hatipoğlu Camisi'nde görev yapan 30 yıllık imam Z.H. rotasyon nedeniyle, 50 nüfuslu Karapınar Mahallesi Cami'sine atandı. İki çocuk babası olan Z.H., yurt dışı ve yurt içindeki başarılı çalışmaları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'ndan ödül almış olmasına rağmen rotasyonla daha az cemaatin olduğu bir mahalleye atanmasına tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ferah Işık ile Ramazan Çetin'in haberine göre, Z.H., Eşi Ü.H.ile lise öğrencisi olan kızı S.B.H. ve bir internet sitesinin sahibi olan arkadaşı A.Ö.'yü aradı ve Denizli İl Müftülüğü önünde üzerine benzin döküp kendini yakacağını söyleyip helallik istedi. Telefonu kapatmasının ardından eşi ve kızı ile arkadaşı telaşla müftülük binası önüne gelip, üzerine benzin döküp, elindeki çakmakla kendini ateşe vermek isteyen Z.H.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak Z.H., ikna çabalarına olumsuz karşılık verdi.

İmam Z.H.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan kızı S.B.H. ve arkadaşı A.Ö., üzerine atlayıp, elindeki çakmağı almayı başardı. Bu sırada eşi Ü.H. de benzin bidonunu uzaklaştırdı. Çevredekiler de getirdikleri bir damacana suyu Z.H.'nin başından aşağı döküp, başına ve gömleğine dökülen benzini temizlemeye çalıştı. Kendine gelen imam, yüzü havluyla silinip güçlükle sakinleştirildi.

‘Atatürkçü, Türk milliyetçisi bir din adamıyım’

Denizli İl Müftüsü Veysel Çakı da olayı görenler arasındaydı. İmam Z.H.'yi fark eden Müftü Çakı, müftülüğün merdivenlerinden kısa bir süre baktıktan sonra makamına geçti. Bu sırada polisler de olay yerine ulaştı.

İmam Z.H., rotasyon nedeniyle Mersin'de bir imam arkadaşının intihar ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:



"Beni de cemaati olmayan bir camiye atadılar. Atandığım yerde camiye 3 kişi geliyor. Bu durumu kabullenemem. Oysa Çal Müftüsü Hançalar ya da Selcen Mahallesi'ne atanacağımı söyleyip söz vermişti. Ülkemi 1993'te Rusya'da temsil ettim. Din görevlisi olarak çalıştım. Rusça vaazlar verdim. Tataristan'da geçen yıl görev aldım. Hiçbir ücret almadan Özbekistan'da gönüllü çalıştım. Kuran okuma yarışmasında Türkiye birinciliğim var. Diyanet İşleri Başkanı'nın elinden takdirnameler aldım. İsterse beni görevden alsınlar ama bunu hak etmedim."



Rotasyon nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve bunalıma girip, 10 günlük doktor raporu aldığını belirten Z.H., "Ben, paralel nedir bilmem. Atatürkçü, Türk milliyetçisi bir din adamıyım" diye konuştu.



Z.H., daha sonra eşi ve kızıyla polis tarafından ekip otosuna bindirilip, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.