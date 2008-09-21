Rotasyon zamanı





Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Tello’nun sakatlığının henüz geçmemesi ve yoğun tempo nedeniyle Gaziantepspor karşısına farklı bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor





Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın, Gaziantepspor maçında kadroda revizyona gideceği öğrenildi. Metalist maçında sağ üst baldırına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Tello’nun durumundaki belirsizlik yüzünden kadroda değişiklikler yapması beklenen Sağlam, yabancılardan iki kişiyi de yedekte tutacak.



Siyah - beyazlı ekibin hocasının bu hafta kadroda bazı isimleri de dinlendirmeyi, böylece yoğun maç temposunun getirdiği yorgunluğu gidermeyi planladığı bildirildi. Yabancı kontenjanı nedeniyle sıkıntılar yaşayan Ertuğrul Sağlam’ın forvet hattında Nobre ile Bobo arasında da kararsız kaldığı vurgulandı. Siyah - beyazlıların dün akşam yaptığı idmanda çeşitli on birler üzerinde durduğu öğrenilen Sağlam’ın, Metalist maçında oynayan Seric’i, Tello’nun tedavisinin devam etmesi nedeniyle antrenmanda as takımda oynattığı vurgulandı. Siyah - beyazlıların teknik patronu haftalardır forma şansı bulamayan İbrahim Üzülmez ile Hırvat oyuncu arasında da bir tercih yapacak.



Taktik prova Ligin 4. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamlayan Beşiktaş’ta, futbolcular taktik varyasyonların denendiği bir çift kale maç oynadı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın gelecek olan doktor raporlarına göre tedavisi devam eden Tello ile ilgili son kararını bu sabah vereceği öğrenildi.