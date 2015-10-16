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Dünya

Rötar yapan hava yolu şirketinden porno yıldızına: Konu siz olunca her şeyin uzun sürmesini istiyoruz..

Hollandalı hava yolu şirketi, yaptığı imayla ilgili olarak özür diledi

16 Ekim 2015 01:17

Fransız porno yıldızı Nikita Bellucci'nin, uçağının 4 kez ertelenmesiyle ilgili attığı şikayet tweet'ine, "Sadece söz konusu siz olunca her şeyin mümkün olduğu kadar uzun sürmesini istiyoruz" şeklinde cevap veren Hollandalı havayolu şirketi Transavia, özür diledi. Tweet'i yazan şirket çalışanı,  "Sadece moralinizi yükseltmek istedim. Çok üzgünüm" dedi.

The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetişkinler porno filmlerde rol alan Nikita Belluci, uçağının gecikmesiyle ilgili olarak memnuniyetsizliğini dile getirdi ve kalkış saatini netleştirmeye çalışarak,  Twitter hesabından, "TO3743 sefer sayılı uçağın geciktirilme nedenini öğrenebilir miyiz? Bu sabah tam 4 kez ertelendi" paylaşımını yaptı.

 

Havayolu şirketi temsilcileri, yanıtlarında Fransız kadının mesleğine vurgu yaparak, "Uçak, 14.30'da kalkacak. Sadece söz konusu siz olunca her şeyin mümkün olduğu kadar uzun sürmesini istiyoruz. İyi günler" ifadesini kullandı. Hava yolu şirketinin imalı yanıtına sinirlenen Bellucci, yazdığı mesajda kızgınlığını dile getirerek, Transavia'yı bir daha hizmetlerine başvurmamakla tehdit etti. Fransız aktrise destek veren hayranları da Transavia'nın dünyanın en kötü şirketi olduğunu yazdılar.

Yaşananları üzerine Belluci'den özür dileyen şirket çalışanı, "Sadece moralinizi yükseltmek istedim. Çok üzgünüm" tweet'ini yayınladı.

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