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Dünya

Rötar 3 saati aşarsa havayolu şirketlerine ceza kesilecek

Üç saati aşan gecikmeler nedeniyle yolcularına tazminat ödemeyen havayolu şirketlerine ceza kesilecek

03 Şubat 2011 02:00

T24 - Uluslararası uçuşlarda üç saati aşan gecikmeler nedeniyle yolcularına tazminat ödemeyen havayolu şirketlerine ceza kesilecek 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü (DGTA), yolcularına tazminat ödemeyen ve uçuş rötarını telafi etmeyen havayolu şirketleri hakkında soruşturma açılacağını, bir sonuç alınmaması halinde bu şirketin para cezasına çarptırabileceğini bildirdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 


Yolcuya tazminat isteme hakkı 

Avrupa Birliği’nin yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı (ABAD), 2009 yılında üç saatten fazla rötarlar olması halinde yolcuların hava yolu şirketlerinden tazminat talep edebileceğine yönelik bir karar almıştı. Bu tazminatın 250 ile 600 Euro arasında olabileceği kaydedilmişti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü, Avrupa Adalet Divanı’nın bu kararı uyarınca tüm havayolu şirketlerinin tazminat taleplerine duyarsız kalamayacağını belirterek, uyulmaması halinde bizzat DGTA’nın devreye gireceğini ve hukuki girişimler sonrasında tazminat ödemeyi reddeden şirketlere para cezası verilebileceğini açıkladı.

Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü’ne önceki yıl sadece Belçika’dan 373 şikayet başvurusu geldi. Geçen yıl ise başvuru sayısı 476’ya ulaştı. Genel olarak Uluslararası Havacılık ve Taşımacılık sektörüne yapılan şikayet başvurularının yüzde 42’sinin Avrupa ülkelerinden geldiği bildirildi.
 

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