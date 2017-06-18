"Rota Yemekçilik'i kimler koruyor; asker zehirlenmelerine ilişkin bazı haberlere erişim engeli getirilmiş!"

Manisa'da 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında tekrarı yaşanan 'gıda zehirlenmesi'ne ilişkin olarak bazı haberlere erişim engeli getirildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker, "Rota Yemekçilik'in askerlerin zehirlenmesinden değil, 'yandaş şirket' haberlerinden rahatsız olduğunu" yazdı. "Manisa’daki asker zehirlenmelerini duyuran internet sitelerinin tamamına erişim engeli getirilmiş" diyen Toker, “Manisa’da ne olmuş? diye merak edip internete girdiğinizde haber bulmanız biraz zor. Karşınıza hemen sulh ceza hâkimliğinin erişim engelleme kararı çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Toker'in "Rota Yemekçilik’i kimler, neden koruyor?" başlığıyla (18.06.2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Bir değil, iki değil.

Son 24 gün içinde Manisa’da, üçüncü toplu asker zehirlenmesi vakası yaşanıyor.

İlki: 23 Mayıs 2017 – 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda 1046 asker gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Er Hüsnü Özel yaşamını kaybetti. Evet, bu çağda gencecik bir asker, sağlık koşullarını taşımayan karavana yemekten öldü.

İkincisi: 27 Mayıs 2017 – Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Hüsnü Özel Eğitim Alayı’nda 70 asker gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Üçüncüsü: 16 Haziran 2017 – Manisa General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda yine gece yaklaşık 50 asker gıda zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye gitti.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, bu rezilliğin yakın takipçisi.

Her seferinde hastaneye askerlerin ziyaretine gidiyor. Açıklamalar yapıyor. Elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Biçer’in verdiği bilgiye göre, 23 Mayıs ve 16 Haziran’daki zehirlenme olayında askerlere yemek tedariki yapan aynı firma:

Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş.

Biçer, cuma gecesi hastane önünde yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’ndan hâlâ bir ses çıkmayışını, hiçbir şey olmamış gibi şirketle sözleşmenin feshedilmemesini sorguladı: “Sözleşme feshedilse, böyle bir olay yaşanmayacaktı” dedi.

Rota Yemek’e biraz baktık.

Bundan dört yıl önce Diyarbakır’da Veysi Avşar tarafından 100 bin TL sermaye ile kurulmuş. Ancak öncesi var.

Rota; sahipliği aynı kişilerden oluşan Tatal, Avşaroğulları, Çamlıca, Ova, Mendika isimli şirketlerin devamı.

İki yıl önce HDP Milletvekili Levent Tüzel, Dicle Üniversitesi’nde bu şirketin faaliyetleriyle ilgili ciddi sorular içeren bir soru önergesi vermiş. Fakat önerge cevaplanmadığı gibi, bu önergenin haber linkleri de uçmuş...! (Tüzel’e ulaşamadım.)

Bir yılda 20’ye katlanan sermaye



Rota Yemekçilik’e kuruluşundan sonra Osman Avşar da ortak olmuş. Bir yıl içinde sermayesini 2 milyon TL’ye çıkarmış. 2014’te şirket merkezini Ankara’ya taşımış.

Şirket sermayesi iki ay önce 7 milyon TL’ye yükselmiş. Şirket yönetimi, Veysi Avşar, Osman Avşar, Ahmet Türkmen isimleri arasında gidip geliyor.

Şu anda Veyşi Avşar ile Osman Avşar eşit ortak. Şirket web sitelerinde Türkiye’nin büyük metropollerinde devlet daireleri, askeri birimler, hastaneler, okullar, üniversiteler, fabrikalar, şantiyeler, havayolu ikram hizmetleri verdiklerini gururla anlatıyorlar.

(İki yıl önce de Maliye Bakanlığı’ndan 11 milyon TL’lik iş almışlar.)

Rota Yemekçilik’in AKP iktidarı ve bakanlıklar açısından önemli ve etkili bir ikili olduğu anlaşılıyor. Bunca ana kuzusu asker zehirlenmesine karşın neden korunduklarının cevabı ortaya çıkarsa pek çok şey aydınlanacaktır.

Fakat Rota Yemekçilik belli ki askerlerin zehirlenmesinden değil de, “yandaş şirket” haberlerinden rahatsız olmuş.

Manisa’daki asker zehirlenmelerini duyuran internet sitelerinin tamamına erişim engeli getirilmiş. Hepsine. “Manisa’da ne olmuş?” diye merak edip internete girdiğinizde haber bulmanız biraz zor. Karşınıza hemen sulh ceza hâkimliğinin erişim engelleme kararı çıkıyor.

Rota Yemekçilik bu engelleme talepleriyle, sebep oldukları zehirlenme olaylarını mı karartmaya çalışıyor, yoksa yandaş olmadığı mesajını mı vermeye çalışıyor? Rota Yemekçilik’e buradan bir çağrıda bulunuyorum, Kolaysa, bir erişim engeli talebini de Ticaret Sicili gazetesi için getirin.

“Ciheti askeriye” bakımından ayrıcalığınızı henüz bilmiyoruz.

Fakat zenginleşme öykünüz sicil sayfalarında duruyor.

Zeytinburnu arsasında 3 aylık şirket



Memleketin rant hikâyelerine geçen hafta bir yenisi eklendi.

Zeytinburnu’nda askeri lojmanların bulunduğu 97 bin metrekarelik arazi arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle ihale edildi. Emlak Konut GYO’nun yaptığı ihalede “en iyi teklifi” Güney Gayrimenkul, Baş Yapı İnşaat, Esta İnşaat ve Elit Vizyon Yapı A.Ş’den oluşan dörtlü ortaklık verdi.

Satış değeri için 1 milyar 730 milyon TL. Şirket payı olarak da Emlak Konut’a 640 milyon 100 bin TL teklif edilmiş.

Tek bir şeye dikkatinizi çekeceğim:

Bu arazinin değerinin, ihalede Ağaoğlu’nun verdiği teklif nedeniyle 2 milyar TL’ye çıktığı konuşuluyor.

İşte, yakın geleceğin rant merkezlerinden birisi olacak 2 milyarlık bir araziye teklif veren bir şirkete verilen “en iyi teklifteki” şirketlerden biri fazlasıyla genç.

Ahmet Olcay’ın 200 bin TL sermaye ile kurduğu Elit Vizyon’dan bahsediyorum.

Daha Ticaret Sicili’nde kuruluşu tescil edileli ancak 3 ay olmuş.

“İhalelerde ne zamandan beri deneyim aranıyor ki?” diye sormak serbest.

Şehir hastanelerinde ödeme sıkıntısı



Yozgat, Mersin, Isparta. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırılacak 30’un üzerindeki şehir hastanelerinden tamamlanıp faaliyete geçen 3 hastane bu illerde.

Her üç şehir hastanesinin de farklı finansman - ödeme sıkıntıları yaşadığını biliyoruz. Isparta ve Yozgat’ta doktorlar döner sermaye ücretlerini alamıyordu. KÖİ modelinin bir alt türü olan Yap-Kirala-Devret yöntemiyle yaptırılan bu hastanelerde müteahhit/işletmeci şirketler, otopark, güvenlik, görüntüleme, temizlik gibi gelir getiren hizmetler için devlete fatura kesiyor. Basına az da olsa yansıyan doktor ödemelerinin dışında bir diğer sorun kalemini de medikal cihaz alımları oluşturuyor. Örneğin Mersin Şehir Hastanesi’nde tıbbi cihaz üreten bir Alman firmasının, hastaneye sattığı bir cerrahi motor cihaz bedelini henüz tahsil edemediği konuşuluyor. Yanı sıra, inşaat halindeki Bilkent Şehir Hastanesi projesinde de finansman sıkıntısı yaşandığını duyuyoruz. Açılış tarihi sürekli ertelenen Bilkent Şehir Hastanesi’nin tamamlanması belirsiz hale gelmiş.

Müteahhide bina ödeneği



Mayıs ayı bütçe rakamları açıklandı.

Beş aylık müteahhitlik giderleri 1 milyar 814 milyon TL’ye ulaşmış.

Mayıs ayında müteahhitlere 492 milyon TL ödenmiş. Bu tutarın 415 milyon TL’si hizmet binaları için. Bir yandan çeşitli kamusal hizmetler için yeni hizmet binaları yaptırılırken diğer yandan da bina kiralarındaki artış sürüyor. Geçen ay devlet binaları için 26 milyon TL ödendi.

Mayısla birlikte beş aylık bina kiralama harcaması 106.5 milyon TL’ye ulaştı.