Rota Koleji yeni sezonu açtı

İZMİR, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1\'inci Ligi ve Türkiye Basketbol 2\'nci Ligi\'nde mücadele eden Rota Koleji, yeni sezonu oyuncu, yönetici, teknik heyet ve altyapı sporcularının katıldığı törenle açtı.

Gaziemir Kampüsü\'nde Rota Koleji Genel Müdürü Kadir Açıkbaşlar, Kulüp Başkanı Nebil İzgi, Basketbol Şube Müdürü İlker Duru, Basketbol Antrenörü Serhat Aksoy, Voleybol Şube Müdürü Meltem Sümerkan Aksoy ve Voleybol Antrenörü İlker Alkan\'ın da katıldığı törende pasta kesildi. Oyuncu ve antrenörlere başarı dileyen Genel Müdür Açıkbaşlar, \"Hepinize güzel bir sezon diliyorum. Dostluk, kardeşlik ve Fair-Play ruhundan asla vazgeçmeyin\" dedi.



