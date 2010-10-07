-ROSTOV'UN ''HAL''İ TÜRK ŞİRKETTEN ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Türk-Rus ortaklı F.O.R.T. Limited Şirketi, Rusya'nın Rostov-Aksay şehrinde meyve sebze hali kuracak. Şubat 2011 tarihinde faaliyete girmesi planlanan Rostov Meyve Sebze Hali, Rusya'da kurulan ilk Türk hali olacak ve Türk yatırımcının sevk ve idaresinde faaliyet gösterecek. İnşaatı halen devam eden tesisin resmi temel atma töreni, 27 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Zafer Çağlayan tarafından gerçekleştirilecek. Yatırım tutarı yaklaşık 35 milyon dolar olan hal, 89 bin metrekare alan üzerinde kurulacak. 184 adet satış biriminin bulunacağı halde, 104 soğuk hava deposu ve 80 dökme ürün deposu yer alacak. Proje; yeraltı ve yer üstü düzenler, ürün ayrıştırma birimi, kantar, otoparklar, sosyal tesis kapsamında yönetim binası, revir, dükkanlar, banka, restoran, otel-konaklama yerleri, market ve ofislerden oluşacak. Rusya'nın ''en modern hali'' olacağı belirtilen proje ile bölgede bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Soçi'deki meyve sebze halinin kapanacağını belirten Şirket yetkilileri, yeni yapılan bu halin Rostov Bölgesinde yaş meyve ve sebzenin toptan satılabileceği yegane yer konumuna geleceğini belirtiyor.