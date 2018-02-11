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Dünya

Rostek Başkanı, ABD'ye de S-400 satabileceklerini açıkladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat (DHA) – “Rostek” Genel Müdürü Sergey Çemezov, ABD’nin istemesi halinde bu ülkeye de Rus füze kompleksleri S-400’ün satılabileceğini söyledi

11 Şubat 2018 19:08

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat (DHA) – “Rostek” Genel Müdürü Sergey Çemezov, ABD’nin istemesi halinde bu ülkeye de Rus füze kompleksleri S-400’ün satılabileceğini söyledi.
Washington Post gazetesi muhabiri Çemezov’a NATO üyesi olan Türkiye’ye S-400 sistemlerinin gönderilmesinin stratejik hedefinin ne olduğu sorusu üzerine Çemezov şu açıklamayı yaptı:
“S-400 saldırı sistemi değil, savunma sistemidir; Amerikalıların istemesi halinde bu sistemi onlara da satabiliriz. Stratejik açıdan hiçbir sorun yok. Ayrıca, güvenlik açısından da Rusya için hiçbir sorun görmüyorum. Aksine ülke kendi hava sahası güvenliğini sağlama gücüne sahip ise, kendisini daha güvenilir hissedecektir. Böyle bir ülkeye saldırmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerek.”
Çemezov, çoğu devletin böyle bir silaha sahip olmak isteyeceğini, bu yüzden taleplerin fazla olduğunu belirtti.

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