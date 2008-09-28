Rossi dünya şampiyonu



2008 MotoGP sezonunun 15. ayağı olan Japonya Grand Prix'ini İtalyan sürücü Valentino Rossi kazandı. İtalyan pilot bu yılki sekizinci birinciliğine ulaşarak dünya şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu.



Toplam 24 tur üzerinden koşulan yarışın 13. turunda liderliği ele geçiren İtalyan sürücü, bu yılki sekizinci birinciliğine ulaşarak sezonun bitimine 3 yarış kala dünya şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu.



Japonya’nın Twin Ring Motegi pisti geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dünya şampiyonunun belirlendiği yarışa ev sahipli yaptı.



MotoGp sezonunun 15. yarışına çıkarken en yakın rakibi Casey Stoner'la arasında 87 puan fark bulunan Valentino Rossi, Japonya Grand Prix'ini kazanarak kariyerinin 8. dünya şampiyonluğuna ulaştı.



Geçen sezon da Casey Stoner bu pistte altıncı olarak kariyerinin ilk MotoGp dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.



Motegi pistindeki yarışa İspanyol Jorge Lorenzo pole pozisyonunda başladı.



Ancak çaylak sürücü iyi bir start alamayınca ilk viraja Casey Stoner lider girdi. Yarışın ilk turlarıysa Dani Pedrosa ve Casey Stoner arasındaki liderlik mücadelesiyle geçti. İlerleyen turlardaysa bu rekabete Rossi de eklendi. 24 turluk yarışın 13. turunda Stoner'ı geçerek liderlik koltuğuna oturan Rossi, finiş çizgisine de ilk sırada ulaştı ve sezonun bitimine 3 yarış kala dünya şampiyonluğunu ilan etti.



29 yaşındaki İtalyan sürücü bu yıl 8. kez podyumun en üst basamağına çıkarken Japonya Grand Prix'ini de yedi yıl sonra bir kez daha kazanma başarısı gösterdi.



Yarışı Casey Stoner 2. sırada tamamlarken, Dani Pedrosa üçücü oldu ve beş yarış sonra tekrar podyuma çıktı.

