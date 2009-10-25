Rossi, 9. şampiyonluğuna Malezya'da uzandı

Moto GP'de Valentino Rossi, sondan bir önceki yarış olan Malezya Grand Prix'sini 3. sırada tamamlamasına rağmen dokuzuncu dünya şampiyonluğuna ulaştı.MotoGP Malezya Grand Prix'si yoğun yağmur dolayısıyla 35 dakikalık gecikmeyle başladı. Yarış öncesinde dünya şampiyonasında 2. sırada bulunan Jorge Lorenzo motosikleti çalışmayınca pit alanında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sonrasında yedek motosiklete geçen İspanyol sürücü pit çıkışının kapanması sonucu gridin son sırasından start aldı.Yarışa pole pozisyonunda başlayan isim ise dünya şampiyonası lideri Valentino Rossi'ydi. Ancak Rossi ilk viraja açıktan girince 10. sıraya kadar geriledi. Start sonrası Dani Pedrosa liderliğe yükselse de Casey Stoner ilk tur içinde rakibini geçmeyi başardı ve ilk sıraya yerleşti. Yarışın ilerleyen bölümlerine rakipleriyle arasındaki farkı giderek açan Avustralyalı sürücü bu sezonki dördüncü birinciliğine Malezya'da ulaştı.Yarışı Dani Pedrosa 2. sırada bitirirken, Valentino Rossi finişe 3. sırada ulaştı ve kariyerinin 9. Dünya şampiyonluğunu elde etti.Yarışa son sıradan başlayan Jorge Lorenzo 21 turluk mücadelede 4. olsa da Rossi'yle arasındaki puan farkının 41'e yükselmesini önleyemedi.Malezya'daki 125cc mücadelesinde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Julian Simon bu yılki altıncı yarışını kazandı. 250cc'deyse Hiroshi Aoyama, Hector Barbera'nın önünde birinciliğe ulaşarak sezonun son yarışı olan Valencia Grand Prix'si öncesi en yakın rakibi Marco Simoncelli'yle arasındaki puan farkını 21'e yükseltti.MotoGP'de sezonun son ayağı olan Valencia Grand Prix'i 8 Kasım'da koşulacak.Sezonun Malezya'da koşulan sondan bir önceki ayağı Malezya Grand Prixine büyük bir avantajla başlayan Rossi ihtiyacı olan dereceyi elde etti ve kariyerinin 7. Moto GP şampiyonluğuna ulaştı.Yağış altında gerçekleştirilen Malezya Grand Prixine pole pozisyonunda başlayan Yamaha pilotu Valentino Rossi, ıslak zeminde temkinli davranmayı tercih etti.İlk turlarda gerilere düşen İtalyan sürücü, sonrasında temposunu arttırdı ve öne çıkmayı başardı. Genel klasmanda en yakın rakibi Jorge Lorenzo'nun 38 puan önünde yarışa başlayan Rossi, finişi 3. sırada geçerek kariyerinin 7. Moto GP, toplamda da 9. dünya şampiyonluğunu elde etti.Malezya Grand Prixinde Casey Stoner 1., Dani Pedrosa ikinci, Rossi'nin en yakın takipçisi Jorge Lorenzo ise 4. oldu.Sıralama şu şekilde oluştu;1-Casey Stoner (Avustralya) Ducati 47 dakika 24.834 saniye2-Dani Pedrosa (İspanya) Honda 47:39.5003-Valentino Rossi (İtaya) Yamaha 47:44.2194-Jorge Lorenzo (İspanya) Yamaha 47:50.6845-Nicky Hayden (ABD) Ducati 48:03.5396-Chris Vermeulen (Avust.) Suzuki 48:05.8957-Toni Elias (İspanya) Honda 48:13.3898-Marco Melandri (İtalya) Kawasaki, 48:20.3919-Loris Capirossi (İtalya) Suzuki 48:25.13710-Mika Kallio (Finlandiya) Ducati, 48:25.2741-Rossi 286 puan2-Lorenzo 2453-Stoner 2204-Pedrosa 2095-Dovizioso 1526-Edwards 1487-Melandri 1088-Capirossi 1089-De Angelis 10510-Elias 105