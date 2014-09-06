Ross Wilson, Ankara'ya mahalatgüzâr olarak atandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, John Bass'ın ABD Senatosu'ndan onay beklediği süreçte 'boşluk doğmaması' için 2005-2008 yılları arasında Ankara Büyükelçiliği görevini yapan Ross Wilson'u Ankara'ya 'maslahatgüzâr' olarak atadı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ABD Başkanı Barack Obama tarafından aday gösterilen John Bass'ın, 50'yi aşkın büyükelçi adayıyla birlikte ABD Senatosu'nun onayını almayı beklediği hatırlatıldı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin aldığı karar duyuruldu:

"ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, böyle önemli bir pozisyonda herhangi bir boşluk oluşmaması amacıyla ve aciliyet gerektiren bölgesel sorunlara anında cevap verebilme konusunda Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ilişkilerin oynadığı merkezi rolü dikkate alarak, 2005-2008 yılları arasında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Ross Wilson’dan, geçici olarak maslahatgüzarlık görevini icra etmek üzere Ankara’ya dönmesini talep etmiştir."

Wilson'ın Cumartesi günü Ankara'ya gelerek 'maslahatgüzâr' olarak göreve başlaması bekleniyor.