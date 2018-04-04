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Rosoboronexport'tan, Türkiye'ye S-400 teslimatının öne alınması hakkında açıklama

"Üretimin zaman çizelgesi üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz"

04 Nisan 2018 16:17

Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 füzeleri teslimatının tarihini öne çekmek için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Miheyev gazetecilerin sorusu üzerine, "Üretimin zaman çizelgesi üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Türk tarafının ricasını yerine getirmek için gerekli olan her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından S-400 sevkiyatı hakkında, "Teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik" demişti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını açıklamıştı.

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