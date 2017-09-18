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Ekonomi

Rosneft ile IKBY arasında doğalgaz anlaşması

Rosneft, boru hattının döşenmesi için 1 milyar dolarlık bütçe ayıracak

18 Eylül 2017 15:18

Rus petrol şirketi Rosneft'in, Kuzey Irak'ta doğalgaz boru hattı yatırımı yapma konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile anlaştığı açıklandı.

Rosneft'in IKBY'de bir doğalgaz boru hattını finanse ederek bu alandaki yatırımlarını genişleteceği belirtildi.

Rudaw’ın haberine göre, Rosneft, boru hattının döşenmesi için 1 milyar dolarlık bütçe ayıracak.

2019 yılında iç aktarım için kullanılacak olan boru hattından doğalgaz ihracatı, 2020 yılında başlayacak.

IKBY, 2014'ten beri Bağdat'taki merkezi hükümetten bağımsız olarak petrol ihraç ediyor.

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