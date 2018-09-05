T24 LogoT24 Logo
Dünya

Roskosmos/Rogozin: Soyuz gemisinin uzayda delinme olasılığı var

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Eylül (DHA) - Roskosmos Başkanı Dmitri Rogozin, Roskosmos komisyonunun hava sızıntısı belirlenen "Soyuz" gemisinin, bilerek delinme olasılığının değerlendirildiğini açıkladı

05 Eylül 2018 17:28

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Eylül (DHA) - Roskosmos Başkanı Dmitri Rogozin, Roskosmos komisyonunun hava sızıntısı belirlenen \"Soyuz\" gemisinin, bilerek delinme olasılığının değerlendirildiğini açıkladı.
Rogozin, komisyonun Soyuz gemisinin zarar görmesine, meteorun zarar vermediğini kesin olarak belirlediğini belirterek, \"Gemiye içeriden zarar verildiği belli\" dedi.
Roskosmos Başkanı, üretim sırasında hata yapılma versiyonunun da değerlendirildiğini belirterek, \"Fakat başka bir versiyon daha var. Uzayda bilerek bir müdahale olabilir; çünkü, matkapla birkaç kez müdahale denemeleri var. Matkap birkaç kez yüzeyi sıyırmış. Bir uzmanın teknolojik hatası olduğuna dair versiyonu eleyebiliriz\" dedi.
Rogozin, \"Eylemler nerede gerçekleşti? Yer yüzünde mi veya uzayda mı?\" sorusunu sordu ve komisyonun suçluyu belirleyeceğinin altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaEylül DHARoskosmos Başkanı Dmitri Rogozin RoskosmosRogozinSoyuzRoskosmos BaşkanıUzaydaMatkapBirYer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24