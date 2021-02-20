Rosier için istenen bonservis bedeli belli oldu

Sporting Lizboz, sezon başında Beşiktaş'a kiraladığı Valentin Rosier için siyah-beyazlılardan 4 milyon euro istedi. Bonservis konusunda ortak noktada buluşulamazsa Fransız futbolcunun 1 yıl daha takımda kiralık olarak tutulması sağlanacak.

Siyah-Beyazlılar’da; N’Sakala, Mensah, Ghezzal, N’Koudou ve Aboubakar’la aynı dili konuşması sebebiyle takıma kısa sürede adapte olan Fransız futbolcu da kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeyi planlıyor.



Fanatik gazetesinin haberine göre; takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyuma ek olarak teknik direktör Sergen Yalçın’ın da güvenini kazanması sebebiyle mutlu olan Rosier, Beşiktaş taraftarının da kendisine olan büyük ilgisinden dolayı oldukça memnun.

Sporting teknik direktörü Ruben Amorim’le anlaşamadığı için sezon başında kulübünden ayrılıp Beşiktaş’a transfer olan Rosier, genç çalıştırıcının yoluna devam etmesi sonrasında Portekiz’e geri dönmeyi düşünmüyor.

Ligde bu sezon 19 maç sonunda 16 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 51 puanla yoluna namağlup lider olarak devam eden Ruben Amorim’le çalışmak istemeyen Rosier, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.