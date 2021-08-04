Rosier'den Ghezzal'a çağrı: Beşiktaş'a gel Rachid

Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Valentin Rosier, sosyal medya hesabından Rachid Ghezzal'a çağrıda bulundu. Rosier, "Beşiktaş'a gel Rachid" şeklinde yaptığı paylaşımı birkaç dakika sonra sildi.

Fransız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından "Beşiktaş'a gel Rachid" şeklinde paylaşımda bulunarak Ghezzal'a çağrıda bulundu. Ancak Rosier birkaç dakika sonra paylaşımını sildi.

Geçtiğimiz sezon Rosier gibi Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Cezayirli futbolcu, siyah-beyazlıların kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarında büyük pay sahibi olmuştu.

Beşiktaş, bonservisi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal'ın transferini bitirmek için gün sayıyor.