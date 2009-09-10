Rosense ürünleri internet üzerinden de satılacak

Gülbirlik Genel Müdürü Bolat Tamer, Gülbirlik'in yarattığı Rosense markasını, internet üzerinde de satışa sunduklarını belirtti.



Tamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ticaretin sanal ortama taşındığını belirterek, Rosense'nin de buna dahil olduğunu söyledi. Rosense ürünlerinin Türkiye'nin bir çok ilinde ve Avrupa'nın kentlerinde mağazalar aracılığıyla satışa sunulduğunu ifade eden Tamer, Avrupa'dan sonra Türkiye'de de internet aracılığıyla satış yöntemlerinin yaygınlaştığını kaydetti. Bu gelişimden uzak kalmak istemediklerini söyleyen Tamer, “İtalya'nın Milano kentinde ticari faaliyet gösteren bir firmadan gelen e-bayilik talebini olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağız. Böylece bu firmanın internet sitesinden Rosense ürünleri satışa sunulacak” dedi.



İtalya'dan sonra Fransa, Almanya ve İsviçre'de e-bayilik sistemine geçmeyi planladıklarını kaydeden Tamer, mevcut bayilerle de bu sistemi kullanacaklarını belirtti. İnternet üzerinden satışın Isparta'da şu anda yapıldığını belirten Tamer, www.pembepazar.com isimli sitede Resense ürünlerinin satışa sunulduğunu belirtti.

Ayrıca Genel Müdürü Tamer, 2010 yılında sadece TV 8'de Nükhet Duru, Ebru Şallı ve Emel Sayın'ın sunduğu kadın programlarına ana sponsor olduklarını kaydetti.



