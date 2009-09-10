Rosense ürünleri internet üzerinden de satılacak

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|Gülbirlik Genel Müdürü Bolat Tamer, Gülbirlik'in yarattığı
Rosense markasını, internet üzerinde de satışa sunduklarını
belirtti.
Tamer, gazetecilere yaptığı
açıklamada, ticaretin sanal ortama taşındığını belirterek, Rosense'nin de buna
dahil olduğunu söyledi. Rosense ürünlerinin Türkiye'nin bir çok ilinde ve
Avrupa'nın kentlerinde mağazalar aracılığıyla satışa sunulduğunu ifade eden
Tamer, Avrupa'dan sonra Türkiye'de de internet aracılığıyla satış yöntemlerinin
yaygınlaştığını kaydetti. Bu gelişimden uzak kalmak istemediklerini söyleyen
Tamer, “İtalya'nın Milano kentinde ticari faaliyet gösteren bir firmadan gelen
e-bayilik talebini olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde sözleşme
imzalayacağız. Böylece bu firmanın internet sitesinden Rosense ürünleri satışa
sunulacak” dedi.
İtalya'dan sonra Fransa, Almanya ve İsviçre'de e-bayilik
sistemine geçmeyi planladıklarını kaydeden Tamer, mevcut bayilerle de bu sistemi
kullanacaklarını belirtti. İnternet üzerinden satışın Isparta'da şu anda
yapıldığını belirten Tamer, www.pembepazar.com isimli sitede Resense ürünlerinin
satışa sunulduğunu belirtti.
Ayrıca Genel Müdürü Tamer, 2010 yılında sadece
TV 8'de Nükhet Duru, Ebru Şallı ve Emel Sayın'ın sunduğu kadın programlarına ana
sponsor olduklarını
kaydetti.