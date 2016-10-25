Rosberg ve Hamilton'ın kıyasıya şampiyonluk yarışı

Formula 1'de sezonun sonu yaklaşırken, Mercedes pilotları Nico Rosberg ile Lewis Hamilton arasında büyük bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor.



Meksika, Brezilya ve Abu Dabi'de koşulacak yarışların ardından şampiyon belli olacak. Mercedes pilotları Nico Rosberg ile Lewis Hamilton arasında büyük bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor.



Toplanacak 75 puan kalmışken, Rosberg takım arkadaşının 26 puan önünde bulunuyor. Bu da Hamilton tüm yarışları kazansa dahi, Rosberg'in 2. olması halinde kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşacağı anlamına geliyor.



Alman pilotun, Meksika'da şampiyonluğunu ilan etme olasılığı da var. Mexico City'nin ev sahipliği yapacağı Grand Prix'yi Rosberg kazanır; Hamilton da yarış dışı kalırsa şampiyonluk mücadelesi son bulacak.

Rosberg: En iyi dereceyi almaya odaklandım

Şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaşan Rosberg, son derece sakin olduğunu dile getirdi. Sadece önündeki yarışa baktığını vurgulayan Rosberg "Her şeyi basit tutmam gerekiyor. Sadece önümdeki yarışta en iyi dereceyi almaya odaklanmış durumdayım" dedi.



Son Amerika Grand Prix'sini kazanan Lewis Hamilton; Michael Schumacher ve Alain Prost'un ardından 50 yarış galibiyeti barajına ulaşan 3. pilot unvanını almıştı.