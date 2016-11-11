Rosberg şampiyonluk için piste çıkacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya Grand Prix'si ile sürecek. Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 19.00'da, yarış ise 13 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Meksika'daki son yarışı ikinci sırada tamamlayan Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, pilotlar klasmanında takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın 19 puan önünde bulunuyor. Rosberg, yarışı kazanması durumda şampiyonluğunu ilan edecek.



Hamilton'ın yarış dışı kalması halinde, Rosberg'e şampiyonluk için ilk 6'ya girmesi yeterli olacak.

İlk şampiyonluğa çok yakın

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu hedefleyen Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya, Singapur ve Japonya'daki yarışlardan zaferle ayrıldı.



Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, ABD ve Meksika'daki etapları ilk sırada tamamladı.

Pilotlar klasmanı

1. Nico Rosberg (Almanya): 349 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 330

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 239

4. Sebastian Vettel (Almanya): 192

5. Kimi Raikonen (Finlandiya): 178

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 679

2. Red Bull: 422

3. Ferrari: 370

4. Force India: 145

5. Williams: 136