Rosa Luxemburg ve Clara Zetkin bu yıl da PKK üyesi oldu!

Bitlis’te '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' etkinliği nedeniyle bilboardlara asılan afişler için toplatma kararı verildi. Kararda, Rosa Luxemburg ve Clara Zetkin için “PKK terör örgütü üyesi” denilmesi dikkati çekti.

Bitlis Sulh Ceza Mahkemesi afişlerin toplatılması ve el konulmasına karar verdi. Mahkeme, afişte yer alan, aralarında Fransa’nın başkenti Paris’te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in de bulunduğu isimler için “PKK/KCK örgüt mensubu” ifadeleri kullanıldı.

'Kimliği tespit edilemeyen ama...'

Sinan Aygül'ün DİHA'da yayımlanan haberine göre, kararda, Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg için ise “Kimliği tespit edilemeyen ama örgüt mensubu olduğu anlaşılan” ifadesine yer verildi.

'Trajikomik'

Afişle ilgili olarak Emniyet’e çağrılan Bitlis Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Oran, yaptığı açıklamada, “Mahkemenin verdiği kararırın zorlama ve kasıtlı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Oran, söz konusu kişilerle ilgili daha önce birçok kez bilboardlara afiş asıldığını hatırlatarak, “Hele ki, Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg’a yöneltilen iddialar tek kelimeyle trajikomiktir” dedi

Rosa Lüxemburg

1871-1919 yılları arasında yaşayan Rosa Luxemburg, marksist bir felsefeci. Alman Komünist Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Lüxemburg, cezaevinden kaçarken öldürüldü.

Clara Zetkin

Rosa Luxemburg’un arkadaşı olan Clara Zetkin ise 1857-1933 yılları arasında yaşadı. Sosyalist bir politikacı olan Zetkin, Sosyalist İşçi Partisi ve Alman Komünist Partisi’nde görev aldı. Zetkin, Hitler döneminde sürgüne gönderildiği Moskova’da hayatını kaybetti.