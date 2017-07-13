Röportaj sırasında parktaki gölete düşen çocuğu kameraman kurtardı

Ankara Cemal Süreya Parkı'nda Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ile yaptığı röportaj sırasında bir çocuk partaki suya düştü. Çocuğun suya düştüğünü gören kameraman hızlı davranarak çocuğu sudan çıkardı.

Röportaj devam ettiği sırada parkta bakıcısı olduğu değerlendirilen bir kadın ile oynayan bir çocuk bakıcısının yanından koşarak parktaki göletin kenarına geldi ve suya düştü.

8 yaşlarında olduğu belirtilen çocuğun suya düştüğünü gören bakıcısı gölden çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. O sırada röportaj devam ederken, Rudaw kameramanı Mustafa Yeşil, kamarayı bırakarak gölete koştu ve suda çırpınan çocuğu çıkardı. Yaşanan bu olay saniye saniye röportaj kaydına yansıdı.