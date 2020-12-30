"Root Ayyıldız" isimli grup, Türkiye'nin Koronavirüs aşısı aldığı aldığı Sinovac'ın sitesini hackledi

Türkiye'nin de Koronavirüs aşısı aldığı Çinli biyoteknoloji firması Sinovac'ın internet sitesi "Root Ayyıldız" isimli grup tarafından hacklendi.

Sinovac'ın, yeni tip Koronavirüs aşısının "Keymen" firması ile Türkiye ve Azerbaycan'a dağıtılacağını açıklamasının ardından, şirketin internet sitesi hacklendi. Kendilerini "Türk Siber Ordusu" olarak tanımlayan "Root Ayyıldız" isimli grup Sinovac'ın siteisni hackledi. Sitenin farklı bölümlerinde Root Ayyıldız'dan mesajlar belirdi.

Keymen tartışması

Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen İlaç firmasının getirdiği iddiasına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Devlet Malzeme Ofisi (DMO) doğrudan alacak, aracı yok” diye yalanlamıştı. Bir TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafta, aracı firma olarak "Keymen"ın görüldüğü iddialarının ardından, Bakan Koca, Çin’den ithal getirilen aşılarda Keymen İlaç’ın aracı firma değil Sinovac’ın Türkiye distribütörü" olduğunu belirterek, “Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi de Türkiye’yi temsil etmektedir” demişti.

Sinovac da açıklama yaparak Koronavirüs aşısının, Türkiye ve Azerbaycan'a "Keymen" firması tarafından dağıtılacağını duyurmuştu.