Rooney'nin ABD'de tutuklandığı ortaya çıktı

Amerikan Major Ligi takımlarından Washington D.C'nin yıldız oyuncusu Wayne Rooney'nin 16 Aralık'ta havaalanında "Halka açık yerlerde toplumun huzurunu bozacak şekilde sarhoş olma ve küfretmekten" gözaltına alındığı belirtildi.

Bir anda ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre İngiliz futbolcu, 16 Aralık 2018'de Washington Dulles Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Belgelerde, Washington DC'de oynayan futbolcunun, "Halka açık yerde toplumun huzurunu bozacak şekilde sarhoş olma ve küfretmekten" dolayı gözaltına alındığı ve toplamda 91 dolar para cezası ödediği yer aldı.

Rooney, 2017 yılında da alkollü araç kullanmaktan 2 yıl boyunca trafikten men edilmişti.