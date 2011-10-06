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Spor

Rooney'e bahis şoku LONDRA (A.A)

06 Ekim 2011 20:22

-Rooney'e bahis şoku LONDRA (A.A) - 06.10.2011 - İskoçya'da bugün yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 9 kişi arasında, Manchester United'da forma giyen Wayne Rooney'nin baba ve amcasının da bulunduğu ileri sürüldü. Reuters'ın haberine göre soruşturmaya yakın kaynaklar, Rooney'nin babası Wayne Rooney'nin (48) West Derby bölgesindeki evinde gözaltında tutulduğunu, amcası Richie'nin (54) de gözaltına alınanlar arasında yer aldığını duyurdu.  İskoçya polisi, 14 Aralık 2010'da oynanan Motherwell-Hearts maçıyla ilgili soruşturma başlatmış ve bugün 9 kişiyi gözaltına almıştı.  Gözaltına alınanlar arasında Motherwell'de forma giyen Steve Jennings de bulunuyordu. Jennings, Hearts'ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın 83. dakikasında yaptığı sert faul ve hakeme karşı kullandığı dil nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

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