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Spor

Rooney arkadaşının jübilesi için yeniden Everton'da

Wayne Rooney, yıllar sonra Everton formasını eski takım arkadaşı Duncan Ferguson’un jübile maçı için yeniden giydi

03 Ağustos 2015 15:43

Rooney, yıllar sonra Everton formasını yeniden sırtına geçirdi. Mavi-beyazlı kulüpten 20 yaşında ayrıldıktan sonra Goodison Park'ta oynadığı her maçta Everton taraftarlarının tepkisini çeken eski takım arkadaşı Duncan Ferguson’un jübilesinde sahaya çıktı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Villarreal ile oynanan ve villarreal’in 2-1 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın son 15 dakikasında oyuna giren 29 yaşındaki futbolcuya Everton’lı taraftarlar alkışlarla destek verdi. Maçın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Wayne Rooney, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden ötürü çok mutlu olduğunu belirtti.

Mavi-beyazlı klubün altyapısından yetişen Rooney, 2004 yılında 25 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

 

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