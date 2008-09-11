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Spor

Rooney Walcott’u kutladı

11 Eylül 2008 03:00

Wayne Rooney, Hırvatistan’a 3 gol birden atan Walcott’un golleriyle intikamlarını almalarına çok sevindi

Walcott’un üç golü İngilizlerin farklı galibiyetini getirdi. Arsenal’li genç futbolcuya maç sonunda övgüler yağdıranlardan biride Rooney’di. 

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The Sun’a konuşan Rooney, “Theo süperdi. Oyunumuza değişik şeyler katıyor. Muhtemelen hayatımda gördüğüm en hızlı futbolcu. Andorra karşısında da çok iyi oynamıştı. Elinden gelenin hepsini sahada ortaya koyuyor. Böyle devam ederse süper bir yıldız olur. Son iki maçtaki performansıyla bence Arsenal’de de şans bulur ve İngiltere milli takımının da değişilmezi olur” diyerek Walcott’u övdü.

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