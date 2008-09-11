Rooney Walcott’u kutladı

Günün sonuçları ve tüm goller Günün sonuçları ve tüm goller

Walcott’un üç golü İngilizlerin farklı galibiyetini getirdi. Arsenal’li genç futbolcuya maç sonunda övgüler yağdıranlardan biride Rooney’di.The Sun’a konuşan Rooney, “Theo süperdi. Oyunumuza değişik şeyler katıyor. Muhtemelen hayatımda gördüğüm en hızlı futbolcu. Andorra karşısında da çok iyi oynamıştı. Elinden gelenin hepsini sahada ortaya koyuyor. Böyle devam ederse süper bir yıldız olur. Son iki maçtaki performansıyla bence Arsenal’de de şans bulur ve İngiltere milli takımının da değişilmezi olur” diyerek Walcott’u övdü.