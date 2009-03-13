Rooney ortalığı karıştırdı



Cumartesi oynanacak Manchester United-Liverpool maçı öncesinde Rooney, "Liverpool'dan nefret ediyorum" dedi



Cumartesi günü oynanacak Manchester United-Liverpool karşılaşması şampiyonluk yarışı için ciddi önem taşıyor. Maç eksiğiyle 7 puan önde bulunan United kazanırsa bir anlamda Liverpool'a da havlu attıracak.



Liverpool'un ezeli rakibi Everton'ın alt yapısında yetişen Wayne Rooney, United'ın en büyük kozlarından birisi. Kulübün resmi sitesine yaptığı son açıklamaysa Ada'da ortalığı karıştırdı: "Everton taraftarı olarak hep Liverpool nefretiyle büyüdüm. Şimdi de dğişen bir şey yok".



Tepkilerin gelmesi gecikmedi. 2 saat sonra Manchester United web sitesi açıklamanın o bölümünü yayından aldı. Yazıya sadece, "Heyecanlıyım. Çünkü bir Everton taraftarı olarak büyüdüm" şeklinde bir cümle konuldu.



