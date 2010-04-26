Rooney İngiltere'de yılın futbolcusu

T24 - Manchester United'ın yıldız futbolcusu Wayne Rooney, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından İngiltere'de ''Yılın Futbolcusu'' seçildi. 2005 ve 2006 yıllarında yılın en başarılı genç oyunucusu ödüllerini alan Rooney, 2006 yılında bu yana bu ödülü alan ilk İngiliz futbolcu oldu.





Çok iyi bir sezon geçiren ve şu ana kadar 34 gol atan 24 yaşındaki Rooney'nin, Chelseali Drogba, Manchester Cityli Tevez ve Arsenallı Fabregas'ı geride bırakarak bu ödülü almaya hak kazandığı açıklandı.





Rooney, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ''Bu ödülü kazanmak çok güzel bir duygu. Çünkü oylama futbolcular tarafından yapılıyor. Bu büyük bir onur, gurur duyuyorum'' dedi.





2005 ve 2006 yıllarında ''Yılın En İyi Genç Futbolcusu'' ödülünü alan Rooney, 2006 yılında Gerrard'ın kazanmasından sonra ''Yılın Futbolcusu'' ödülünü alan ilk İngiliz futbolcu oldu.





''Yılın En İyi Genç Futbolcusu'' ödülünü ise Aston Villa ve milli takım formasını giyen 24 yaşındaki Milner kazandı.





PFA'in seçtiği yılın takımında ise şu futbolcular bulunuyor:





Joe Hart (Birmingham City), Branislav Ivanovic (Chelsea), Thomas Vermaelen (Arsenal), Richard Dunne (Aston Villa), Patrice Evra (Manchester United), Cesc Fabregas (Arsenal), James Milner (Aston Villa), Darren Fletcher (Manchester United), Antonio Valencia (Manchester United), Wayne Rooney (Manchester United), Didier Drogba (Chelsea)