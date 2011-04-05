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Spor

ROONEY İKİ MAÇ CEZA ALDI LONDRA (A.A)

05 Nisan 2011 00:00

-ROONEY İKİ MAÇ CEZA ALDI LONDRA (A.A) - 04.04.2011 - İngiltere Premier League'de cumartesi günü deplasmanda oynadıkları West Ham United maçında küfreden Manchester Unitedlı Wayne Rooney, 2 maç oynamama cezası aldı. Küfür içeren sözleri kameralara yansıyan 25 yaşındaki Rooney, 3 gol attığı maçın ardından taraftarlardan ve izleyicilerden özür dilerken, yıldız oyuncunun yarın yerel saatle 18.00'e kadar cezasına itiraz etme hakkı bulunuyor. Upton Park Stadı'nda oynanan ve ilk yarısını ev sahibi takımın 2-0 önde kapadığı maçta, Wayne Rooney 14 dakika içinde 3 gol atarak, skoru 3-2 yapmıştı. Lider Manchester United, Hernandez'in golüyle sahadan 4-2 galip ayrılmıştı. 2004 yılından bu yana Manchester ekibinde oynayan Rooney, bu maçta Manchester United formasıyla ligde attığı gol sayısını da 101'e çıkarmıştı.

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