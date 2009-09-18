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Spor

Rooney aslında taraftarlara kızmış!

Şampiyonlar Ligi maçında oyundan alınırken kramponlarını fırlatan Rooney'nin taraftarlara kızdığı için böyle davrandığı iddia edildi.

18 Eylül 2009 03:00

Manchester United'ın başarılı forvet oyuncusu Wayne Rooney, önceki gün İnönü Standı'nda Beşiktaş ile yapılan Şampiyonlar Ligi maçının ikinci yarısında oyundan alındığı sırada kramponlarını yere fırlatması dikkat çekmişti.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, Rooney kendisini oyundan alan teknik direktör Sir Alex Ferguson'a değil, kendisine tüküren Türk taraftarlara kızdığı için sinirlendiği öne sürüldü. Rooney'in bir arkadaşıyla konuşmasına atıfta bulunan Daily Star, Rooney'in kızgınlığının tamamen alnına gelen tükürükten kaynaklandığını yazdı.

Ancak ünlü futbolcunun bu hareketinin herkeste teknik direktöre kızdığı izlenimini bıraktığını yazan gazete, taraftarların tükürme olayıyla ilgili ise şu ana kadar UEFA'ya herhangi bir resmi şikayetin yapılmadığına dikkat çekti.

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