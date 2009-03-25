Ronni mutlu etmiyor





Milan kulübü, Brezilya yıldız Ronaldinho’nun gösterdiği performanstan mutlu değil.



İtalyan Il Giornale gazetesinin haberine göre, Milan, Ronaldinho’nun idmanlarda gösterdiği performanstan hiç memnun değil.



Gazetede yazan haberde, Milan antrenörlerinin, Brezilyalı futbolcunun idmanlarda sergilediği futboldan hiç tatmin olmadıkları belirtildi. Ronaldinho’nun, idmanlarda kendini yeteri kadar vermediği ve isteksiz olduğu düşünülüyor.



Gece hayatına devam



Bu sezon başında oldukça yüksek bir transfer bedeli karşılığında alınan Brezilyalı oyuncu, bir türlü kendinden istenilen başarıyı gösteremedi. Sahada eski performansından oldukça uzak görüntüler sergileyen Ronaldinho’nun, Milano gece hayatına ise kolayca alıştığı iddia edildi.



Milan teknik direktörü Carlo Ancelotti de bu durumdan rahatsız olmuş ve şöyle konuşmuştu:



“Ronaldinho gibi yetenekli futbolcuların, sahada fark yaratmaları gerekir. Fakat idmanlarda iyi çalışmayan oyuncular, maçlarda da başarı gösteremezler”



Dunga vazgeçemedi



Her ne kadar Ronaldinho, kulübünde başarılı bir futbol ortaya koyamasa da, Brezilya teknik direktörü Carlos Dunga tarafından Dünya Kupası elemelerinde Ekvator ve Peru ile yapacakları maçlar için milli takım kadrosuna çağrıldı.

