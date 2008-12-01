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Spor

Ronni 1 attı pir kaçırdı!..

İtalya Serie A'da Milan deplasmanda Palermo'ya 3-1 yenilerek, bu sezon ligdeki 3. yenilgisini aldı.

01 Aralık 2008 02:00


İtalya Serie A 14. hafta mücadelesinde Milan deplasmanda Palermo'ya 3-1 yenilerek, bu sezon ligdeki 3. yenilgisini aldı.

Maçın gollerini Palermo'dan 50. dakikada Miccoli, 59. dakikada Cavani ve 80. dakikada Simplicio atarken, Milan'ın tek sayısını 83. dakikada penaltıdan Ronaldinho kaydetti.

Ronaldinho 83. dakikada penaltıdan takımının tek golünü kaydederken, yıldız oyuncu karşılaşma 0-0 iken, 27. dakikada ise bir penaltıdan yararlanamayarak, adeta maçın kaderini etkiledi.

Bu sonuçla Milan 27 puanda kalırken, lider Inter ile arasındaki puan farkı ise 6'ya yükseldi. Palermo ise puanını 20'ye yükseltti.

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