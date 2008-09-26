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Spor

'Roni'nin savaş Kaka'yla'

Milan orta sahasının emektarı Hollandalı Clarence Seedorf, Ronaldinho ile forma mücadelesinde olduğunu düşünmüyor.

26 Eylül 2008 03:00


Milan orta sahasının emektarı Hollandalı Clarence Seedorf, Ronaldinho ile forma mücadelesinde olduğunu düşünmüyor. 

Milan Barcelona'dan Ronaldinho'yu transfer ettiği günlerde forma numarasını kimseye vermeyeceğini açıklayan Seedorf'un Brezilyalı futbolcunun gelişinden çok fazla memnun olmadığı yönünde haberler İtalyan basınına yansımaya başlamıştı.

Hollandalı futbolcu, Manuel Rui Costa’nın takımdan ayrılmasından sonra 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş ve daha sonra da formasını Brezilyalı’ya bırakmayacağını dile getirmişti.

Sonunda Barcelonalı eski yıldız doğum yılını düşünerek 80 numarayı alınca 10 numaralı forma da Seedorf’a kalmış oldu. 

İki oyuncunun arasının iyi olmayacağını düşünenler de yanıldı. Geçtiğimiz pazar günkü Lazio maçında beraber oynayabileceklerini gösteren iki futbolcudan Seedorf, bu maçta gol perdesini açtıktan sonra sevincini paylaşmak için yedek kulübesindeki Ronaldinho’ya koştu.

Seedorf maçtan sonra yaptığı açıklamada “Ronaldinho ile rekabetimiz yok. Dahası ben orta sahada oynuyorum ancak o ileride oynuyor. Şu anda Ronaldinho, Kaka ya da diğer golcülerle rekabet içerisinde” dedi.

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