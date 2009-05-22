Roni'nin gelmesi rahatsız etmez

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex De Souza, Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü'nde Fenercell imza gününe katıldı.





Alex, Fenercell hattı alan ya da Fenercell'e numarasını taşıyan Kültür Üniversitesi öğrencilerinin hatlarını imzaladı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu, "Bu yıl rezalet bir sezon geçirdik" dedi.



Taraftarları çok üzdüklerinin farkında olduklarını belirten Alex, "Hem elimizde olmayan sebepler, hem de sakıtlıklardan dolayı kötü bir sezon geçirdik. Şu an önümüzde iki maçımız kaldı. Bizim görevimiz Konyaspor ve Trabzonspor maçlarını kazanıp sezonu kapatmak. Sonra da çok iyi dinlererek, önümüzdeki sezona iyi girmek. Önümüzdeki sezon çok iyi bir performans gösterip başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.



Ronaldinho'nun transferinin gündemde olması ve Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda bu seni rahatsız eder mi ? şeklindeki soru üzerine Alex, "Biz Ronaldinho ile çocukluktan beri arkadaşız. Ronaldinho'nun veya başka bir futbolcunun gelmesi beni hiç bir şekilde rahatsız etmez, onlara kucak açar takıma alışması için elimizden ne geliyorsa yaparız" cevabını verdi.



Hoca değişikliği ve bazı futbolcuların gitmesi durumunu nasıl karşıladığı sorusunu ise ise Alex "Buna karar verenler biz değiliz. Bunlar bizi ilgilendirmez. Bizim işimiz futbolumuzu oynamak. Yönetimin alacağı kararlara saygılı olmalıyız" şeklinde yanıtladı.





