Roni Mourinho'yu üzdü

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İtalya Ligi Serie A'da 5. hafta dünyanın sayılı derbilerinden biri olarak gösterilen Milan-Inter maçıyla tamamlandı.Guiseppe Meazza, diğer adıyla San Siro Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan maç yüksek bir tempoda, zevkli mücadeleye sahne olurken, kazanan taraf Milan oldu.Milan'ı galibiyete taşıyan golü yeni transfer Ronaldinho kaydetti. Sezon başında Barcelona'dan alınan Brezilyalı yıldız, yeni takımı adına ilk golünü derbide atmayı başardı.2008-2009 sezonuna 2 mağlubiyetle başlayan Milan, bu sonuçla üst üste 3. kez kazanarak, puanını 9'a çıkartı ve 5. sıraya yükseldi.Geçtiğimiz sezonun 36. haftasında yenildiği rakibinden bu kez de yeni sezonun ilk mağlubiyetini alan Inter'de, Burdisso 77. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Hakem Emidio Morgatti, 83. dakikada da Inter yedek kulübesinden Marco Materazzi'ye, küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kartını çıkardı.Serie A'da 5. haftayı deplasmanda Torino'yu 3-1 yenen Lazio lider kapattı.