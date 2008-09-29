T24 LogoT24 Logo
Spor

Roni Mourinho'yu üzdü

İtalya Ligi Serie A'da 5. hafta dünyanın sayılı derbilerinden biri olarak gösterilen Milan-Inter maçıyla tamamlandı.

29 Eylül 2008 03:00

Serie A'da haftanın maçında Milan, ezeli rakibi Inter'i Ronaldinho'nun golüyle 1-0 mağlup etti.



İtalya Ligi Serie A'da 5. hafta dünyanın sayılı derbilerinden biri olarak gösterilen Milan-Inter maçıyla tamamlandı.

Guiseppe Meazza, diğer adıyla San Siro Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan maç yüksek bir tempoda, zevkli mücadeleye sahne olurken, kazanan taraf Milan oldu.

Milan'ı galibiyete taşıyan golü yeni transfer Ronaldinho kaydetti. Sezon başında Barcelona'dan alınan Brezilyalı yıldız, yeni takımı adına ilk golünü derbide atmayı başardı.

2008-2009 sezonuna 2 mağlubiyetle başlayan Milan, bu sonuçla üst üste 3. kez kazanarak, puanını 9'a çıkartı ve 5. sıraya yükseldi.

Geçtiğimiz sezonun 36. haftasında yenildiği rakibinden bu kez de yeni sezonun ilk mağlubiyetini alan Inter'de, Burdisso 77. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Hakem Emidio Morgatti, 83. dakikada da Inter yedek kulübesinden Marco Materazzi'ye, küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kartını çıkardı.

Serie A'da 5. haftayı deplasmanda Torino'yu 3-1 yenen Lazio lider kapattı.

İlgili haberler


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24