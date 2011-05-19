Rönesans Holding'den 60 milyon Avro'luk otel

T24- Rönesans Holding'in yatırım birimi Rönesans Gayrimenkul, InterContinental Hotels Group (IHG) ile birlikte St. Petersburg'un ilk Crowne Plaza otelini açtı. St. Petersburg Valisi Valentina Matviyenko, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve Inter Continental Hotels Group (IHG) Rusya ve Ukrayna Temsilcisi Didier Boidin’in birlikte kurdele kestikleri otel ve iş merkezi için Türk şirket 60 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdi.



haberrus.com'un haberine göre, Matviyenko açılış töreninde yaptığı konuşmada St. Petersburg’u 2010’da 5 milyon turistin ziyaret ettiğini, Rönesans Gayrimenkul Yatırımla birlikte IHG’nin Crowne Plaza otelini açmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yatırımcılara teşekkür eden Vali Matviyenko, “Crowne Plaza şehrimizin en gösterişli yerine kuruldu. Yeni otel güzel olan şehrimizi daha da güzelleştirecek. Şehir merkezinde yeni objelerin inşa edilmesi oldukça zor bir iş. Ortaklaşa çok güzel yaptığınız çalışmaların devamının diliyoruz. Biz de yönetim olarak elimizden geldiği kadar yatırımcılara katkıda bulunacağız” dedi.

Matviyenko’dan otele tam puan

Rönesans Holding Başkan Yardımcısı Avni Akvardar da verdiği bilgide Rönesans’ın Rusya’nın en önemli yatırımcılarından biri olduğunu belirtti. Oteli kendi imkanları ile tamamladıklarını kaydeden Akvardar, “Bizim şirketimiz 1993 yılında St. Petersburg’da kuruldu. Bugüne kadar Rusya’da 500’den fazla projenin inşaatını tamamladık” dedi. Konuşmaların ardından Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Vali Matviyenko’ya çini vazo hediye etti. Otelde incelemelerde bulunan Matviyenko kaliteye tam puan verdi.

Türkiye’den gelenler evinde hissedecek

Otelde kullanılan halısından tavan işlemesine kadar tüm malzemelerin Türkiye’den getirildiğini, Türk mimarları tarafından tasarlandığını ve Türk işçilerin emeği ile yapıldığını ifade eden Ilıcak, Cihan Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Türkiye’den gelen misafirlerimiz burada artık kendi evinde kalacaklar. Vizelerin kalkmasının ardından Rusya’ya gelmek artık daha da kolaylaştı. Eski Sovyet ülkeleri dışında Türkiye’ye vizesiz girişin verilmesini Rusya ile ilişkiler açısından çok önemli bir gösterge olarak görüyorum. Beyaz Geceler ve iş için artık daha fazla Türk turist St. Petersburg’a gelecek.” dedi.



Türkiye’nin iş gücü değil, tasarım ve sermaye ihraç etmeye başladığına değinen Ilıcak, “Taşeron olarak çıktığımız yurt dışına müteahhit firma olarak gidiyoruz. Şimdi bu yatırıma dönüşmeye başladı. Buralarda kazanılan gelirleri de Türkiye’ye aktarıyoruz ve tekrar istihdama dönüştürüyoruz. Sadece biz değil, yüzlerce Türk firması bunu yapıyor. Türkiye kabuğuna sığmaz bir duruma geldi” ifadelerini kullandı.



Rusya’nın turizm başkenti St. Petersburg’da hizmet verecek otelin 195 odası bulunuyor. IHG bünyesindeki 7 farklı markadan biri olan 4 yıldızlı Crowne Plaza olarak işletilecek otel Rusya’nın turizm sektörünün gelişimine de büyük katkı sağlayacak.



St.Petersburg'un en popüler ve turistik bölgesi Nevski Caddesi ile Moskovski tren istasyonuna 200 metre mesafede bulunan 10 katlı otel, iş merkezi ile birlikte 18 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. Otelin kültür ve kongre turizmine hizmet verebilecek 5 toplantı salonu ile, iş toplantılarının yapılabileceği farklı uygulamaları bulunuyor.

St. Petersburg’a Rönesans’tan yarım milyar avro yatırım

Rönesans Gayrımenkul Yatırım bugüne kadar St. Petersburg'da Renaissance Plaza, Renaissance House, Renaissance Center ve Renaissance Hall'la birlikte toplam beş ayrı yatırımı hizmete açtı. Toplam yatırımların maliyeti 300 milyon avroya ulaşmış durumda. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın önümüzdeki iki yıl içinde dört ayrı yatırımı daha tamamlayarak işletmeye açması bekleniyor. Toplam yatırım miktarı da yarım milyar avroyu geçecek.



Rönesans'ın Rusya'da otelcilik sektörüne güçlü bir işletmeci grupla girmiş olması beraberinde yeni yatırımların önünü açıyor. 1946'da PanAmerican World Air Lines tarafından kurulun IHG, yüzden fazla ülkede 4 bin 500'ün üzerinde otel işletiyor. 650 bin oda ile dünyanın en büyük oteller zinciri ünvanına sahip IHG'de her yıl 160 milyon kişiye hizmet veriliyor. IHG'nin bünyesinde InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn, Hotel Indigo, StayBridge Suites, CandleWoode Suites ve Holiday Express gibi yedi ayrı marka yer alıyor. IHG halen Rusya’nın Moskova, St. Petersburg, Samara ve Çelyabinsk kentlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.



