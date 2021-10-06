Yaptığı 105 milyon dolar bağış ile gündeme gelen Rönesans Holding, dört yılda 3 milyar TL’lik kamu ihalesi aldı.

Rönesans Holding, 2017-2020 yıllarını da kapsayan dört yıllık dönemde toplam 3 milyar TL’lik kamu ihalesi aldı. Şirket, yalnızca Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tesisi’nin yapımı için 2,5 milyar TL’lik sözleşmeye imza attı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni yapan Rönesans Holding’in BOTAŞ ile arasında, “Doğalgaz Depolama Tevsi Projesi Yapım” ihalesi kapsamında 2,5 milyar TL’lik sözleşme 16 Ocak 2018 tarihinde imzalandı. Şirketin 30 Aralık 2016 tarihinde BOTAŞ’la imzaladığı, “LNG Terminali Send-Out Kapasitesinin Artırılması” ihalesinin sözleşme bedeli ise 131 milyon 970 TL oldu. Rönesans’ın, en fazla kamu ihalesini aldığı alanın ise enerji alanı olduğu öğrenildi. Rönesans Elektrik Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi’nin üstlendiği 52 kamu ihalesinin toplam bedeli, 121 milyon 722 bin TL olarak kaydedildi. Şirket, cezaevlerinden üniversitelere, bakanlıklardan hastanelere kadar birçok kamu kurumunun elektrik ihalelerini üstlendi. Rönesans Elektrik’in enerji ihalelerini kazandığı bazı kamu idareleri ve ihalelerin maliyetleri şöyle sıralandı:

-BOTAŞ, 11 milyon TL.

-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 11 milyon TL.

-Çukurova Üni. Rektörlüğü, 15,5 milyon TL.

-İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 5,6 milyon TL.

-Bozok Üni. Rektörlüğü, 4,4 milyon TL.

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2,6 milyon TL.

-Milli Eğitim Bakanlığı, 5,7 milyon TL.