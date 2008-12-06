Rondey Rogers felç geçirdi



Eski NBA oyuncularından 37 yaşındaki Rodney Rogers'ın, geçirdiği kaza sonucunda omzundan aşağısı felç oldu.



Eski NBA yıldızlarından Rodney Rogers, iş makinesinden düşerek felç geçirdi.



1999-2000 yılında en iyi altıncı adam ödülünün sahibi olan Rogers, çalıştığı ağır iş makinesinden düşerek felç geçirdi.



Basketbol kariyerine son noktayı koyduktan sonra ağır iş makinelerinde operatörlük yapan ve 6 ay önce bu alanda şefliğe yükselen Rogers, kullandığı araçtan düştü ve bu kaza sonucunda eski basketbolcunun omzundan aşağısı felç oldu.



Paraya ihtiyacı olmamasına rağmen Rogers’ın zevk aldığı için bu işi yaptığını belirten ünlü ismin menajeri ve avukatı James Williams, "Rogers avlanan, motora ve ata binmekten zevk alan biri. Ağır iş makinelerini çok seviyor" şeklinde konuştu.



Duke Hastanesi'nden Atlanta’daki Shepherd Center’a nakledilen Rogers, 1993 yılı NBA draftında Denver Nuggets tarafından ilk turda seçilmişti.



Nuggets’tan sonra Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets ve Philadelphia 76'ers takımlarında forma giyen Rogers, 2004-2005 sezonunda basketbol kariyerini noktaladı.



NBA'de 12 sezon forma giyen Rogers ortalama 25.3 dakika süre alırken, 10.9 sayı kariyer ortalaması yakaladı. Dış şutlarıyla ön plana çıkan Rogers, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 34.7 şut ortalaması tutturdu.