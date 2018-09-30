Ronaldo'ya tecavüz davası

Kathyn Mayorga isimli bir kadın, futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'ta kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

34 yaşındaki Mayorga, 9 yıl önce yaşananlar ile ilgili Alman basınına konuştu ve Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Ronaldo'nun o geceyle ilgili sessiz kalması için kendisine 375 bin dolar ödediğini belirten Mayorga için avukatları Nevada'da yeni bir dava açtı.

Ronaldo cephesi ise suçlamaları reddederken, yaşananlarda iki tarafın da rızası olduğunu savundu.

Ronaldo'nun avukatı Avukat John Kreile, "Yalan beyanlarla, doğruları çarpıtan sözlerle ilgili yasal yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun avukatlarının bugüne kadar tezavüz suçlamasında bulunan kadın ile ilgili yasal olarak bir hamle yapmadığı da belirtiliyor.