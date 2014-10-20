Ronaldo'ya rekor dayanmıyor; 71 yıllık rekoru da kırdı!

Cristiano Ronaldo, La Liga'da 2014-2015 sezonunun ilk 8 haftasında 15 gole ulaşarak, lig tarihinde bu periyotta en fazla gol atan futbolcu oldu.

Portekizli yıldızdan önce bu unvan, 1943-1944 sezonunda Real Oviedo takımında oynayan Esteban Echevarria'ya aitti.

İlk 8 haftada 14 gol atan Echevarria'nın rekorunu 71 yıl sonra 15 golle kıran Ronaldo, sezonun gol krallığı yarışında da ilk sırada bulunuyor. Ronaldo'yu 8 golle Neymar ikinci, 7 golle Messi üçüncü sıradan takip ediyor.

Bale'in durumu şüpheli

İspanyol basınında yer alan haberlerde, baldırlarında kas ağrısı olan Gareth Bale'in, Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günkü Liverpool-Real Madrid maçına yetişmesinin zor olduğu öne sürüldü.

Bale'in, kulüp doktorları tarafından riske edilmemek için Liverpool maçında oynatılmayacağını yazan spor gazetesi AS, cumartesi günü Barcelona'ya karşı yapılacak El Clasico maçındaki durumun ise ilerleyen günlerde belli olacağını savundu.

İki gündür takımla antrenmanlara çıkmayan başarılı futbolcu, bu sezon Real Madrid'de tüm maçlarda oynayan ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin en fazla süre verdiği oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Liverpool karşılaşmasında Bale'in yerine Isco'nun ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan Real Madrid'de Bale dışında sakatlık problemi olan Sergio Ramos'un da Liverpool maçında forma giymesine şüpheyle bakılıyor.