Ronaldo'nun yeni sevgilisi hayat kadını çıktı

Manchester United'ın ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun başı sevgilileriyle dertte.

Daha önceki sevgilisinden skandalları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Ronaldo'nun yeni sevgilisinin hayat kadını olduğu ortaya çıktı.



Ronaldo'nun yeni gözdesi Fernanda Brags'ın geceliği 2 bin sterlinden zengin kişilerle birlikte olduğu ortaya çıktı.



İngiliz The Sun gazetesi Ronaldo'nun yeni sevgilisinin hayat kadını olarak çalıştığını gösteren bir video yayınladı. Videoda Brezilyalı güzel Fernanda Brags başka bir kadınla birlikte grup seks yaparken görülüyor. Ayrıca güzel dilber Fernanda'nın kokain sattığı ve bir kadınla lezbiyen ilişkiye girdiği belirtiliyor



