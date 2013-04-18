Ronaldo'nun Twitter'da takip ettiği Türk kızı

Twitter'da 17.5 milyon takipçisi olan Ronaldo, sevgilisi Irina Shayk ve Justin Bieber'ın yanı sıra 'TopukluKrampon' rumuzlu Uludağ Üniversitesi öğrencisi Ezgi'yi takip ediyor.



Takip ettiği 72 kişi arasında Türk kızı var



Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun resmi Twitter hesabında takip ettiği 72 kişi arasında sevgilisi Irna Shayk, Rafael Nadal ve Justin Bieber gibi yıldızların yanı sıra 'TopukluKrampon' rumuzlu Türk kızının da olması sosyal medyada olay oldu. Ezgi ise 'Mrs.JayJay.' rumuzunu kullanmaya başladı.



Portekizce tweet ile dikkatini çeki



Topuklukrampon adlı hesabın sahibi Uludağ Üniversitesi öğrencisi Ezgi, Cristiano Ronaldo'nun dikkatini Filistinliler'e verdiği destek nedeniyle ünlü futbolcuya attığı Portekizce tweel ie çekti. Fenerbahçe taraftarı olan Ezgi, zaman zaman Ronaldo'yla yazıştığı öğrenildi. Portekizli yıldızın Twitter'da 17.5 milyon takipçisi bulunuyor.