T24 LogoT24 Logo
Spor

Ronaldo'nun Twitter'da takip ettiği Türk kızı

Twitter'da 72 kişiyi takip eden ve yaklaşık olarak 17.5 milyon takipçisi olan ünlü futbolcu Christiano Ronaldo'nun takip ettiği isimler arasında bir de Türk kızı var

18 Nisan 2013 15:14

Twitter'da 17.5 milyon takipçisi olan Ronaldo, sevgilisi Irina Shayk ve Justin Bieber'ın yanı sıra 'TopukluKrampon' rumuzlu Uludağ Üniversitesi öğrencisi Ezgi'yi takip ediyor.
 

\Takip ettiği 72 kişi arasında Türk kızı var


Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun resmi Twitter hesabında takip ettiği 72 kişi arasında sevgilisi Irna Shayk, Rafael Nadal ve Justin Bieber gibi yıldızların yanı sıra 'TopukluKrampon' rumuzlu Türk kızının da olması sosyal medyada olay oldu. Ezgi ise 'Mrs.JayJay.' rumuzunu kullanmaya başladı.


Portekizce tweet ile dikkatini çeki


Topuklukrampon adlı hesabın sahibi Uludağ Üniversitesi öğrencisi Ezgi, Cristiano Ronaldo'nun dikkatini Filistinliler'e verdiği destek nedeniyle ünlü futbolcuya attığı Portekizce tweel ie çekti. Fenerbahçe taraftarı olan Ezgi, zaman zaman Ronaldo'yla yazıştığı öğrenildi. Portekizli yıldızın Twitter'da 17.5 milyon takipçisi bulunuyor.

ETİKETLER

christiano ronaldotwitterezgiuludağ üniversitesitweetirina shayk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24