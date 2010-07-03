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Spor

Ronaldo'nun tükürüğüne ceza yok!

FIFA, ikinci turda İspanya'ya elendikleri maçtan sonra kameramana tüküren Portekizli futbolcu Ronaldo'ya ceza vermeyecek.

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası 2. tur maçında karşılaştıkları İspanya'ya 1-0 yenildikleri maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına yönelen Ronaldo'nun kendisini görüntüleyen kameramana tükürmesi cezasız kaldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ikinci turda İspanya'ya elendikleri maçtan sonra kameramana tüküren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ceza vermeyecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in İspanya'ya 1-0 yenilerek kupadan elendiği maçın ardından, sahayı terk etmek üzereyken kameramana tüküren Ronaldo, herhangi bir ceza almayacak.

Disiplin komitesinin, Ronaldo'nun bu hareketi için bir dosya açmaya gerek duymadığı belirtildi.

Ronaldo'nun kameraya bakıp, kameramanın ayaklarına doğru tükürmesi, ekranlara yansımıştı.


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