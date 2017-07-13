Ronaldo'nun teknesine polis baskını!

Geçen günlerde vergi kaçırdığı iddialarıyla gündeme gelen ve 31 Temmuz'da Madrid savcılığında ifade verecek olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yatına maliye polisi baskın yaptı. Ailesi ve sevgilisiyle birlikte yat tatili yapan Real Madrid forması giyen futbolcunun yatında maliye polisleri geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi.

İspanya'nın Hola dergisinin fotoğraflarla servis ettiği habere göre; 32 yaşındaki Portekizli yıldız, annesi Dolores, kız arkadaşı Georgina ile tatil yaptığı sırada polislerin baskınıyla adeta şoka uğradı. Ailesinin baskın nedeniyle korktuğu ve kıyıya giderek sakinleşmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

Daha önce vergi kaçırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Ronaldo'ya yapılan polis baskınının gerekçesi hakkında bilgilendirilme henüz yapılmadı.