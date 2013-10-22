'Ronaldo'nun başarısının sırrı eksi 200 derecelik oda'

Birçok futbolcuyu kıskandıran bir fiziğe sahip Real Madrid'li futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sırrı çözüldü. Bir İspanyol gazetesinin haberine göre; Ronaldo eksi 200 derece ısıya sahip bir odada 2-3 dakika geçiriyor. Portekizli yıldız bu sayede kaslarının daha diri kalmasını sağlıyor.

İspanya'da yayımlanan El Mundo Deportivo gazetesi, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili ilginç bir iddiayı gündemine taşıdı.

Gazetenin iddiasına göre Ronaldo'nun yorucu bir sezon geçirmesine karşın formunu korumasının en önemli faktörlerinden biri uyguladığı farklı tedavi yöntemi. Mundo Deportıvo'nun iddiasına göre; Ronaldo kaslarını dinlendirmek adına eksi 200 derece ısıya sahip bir odaya giriyor. Ve bu odada birkaç dakika geçiriyor.

Vücuttaki kan dolaşımını hızlandıran yöntemle kaslarının daha diri kalmasını sağlayan Portekizli yıldız, Krioterapi adı verilen rehabilitasyon yöntemiyle formunu korumayı başarıyor.

Ronaldo'nun bu tedaviyi birkaç aydır uyguladığını öne süren Mundo Deportivo, Portekizli yıldızın kendi evinde hazırlattığı özel odaya 45 bin euro’luk bir harcama yaptığını okuyucularına aktardı.