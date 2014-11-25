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Spor

Ronaldo'nun Rolls Royce'u İspanya'da tartışma konusu

Cristiano Ronaldo lüks otomobillerinin sigortası için ise sadece kasko şirketine yılda 100 bin Euro para ödüyor

25 Kasım 2014 18:04

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, takımın Valdebebas tesislerine yeni aldığı lüks otomobili Rolls Royce ile gelmesi ülkede tartışma başlattı. Ronaldo bu davranışını tekrarlayınca Rolls Royce'un antrenman aracı değil, davet aracı olduğunu savunan bazı gazeteciler ünlü futbolcuyu gösteriş yapmakla suçladı.

Real Madrid'e yakın gazete ve yazarlar ise Cristiano'nun bir kral olduğunu ve bu aracın krallara yakıştığını savundu. Portekizli yıldız ise hakkında yapılan bu eleştirilere gülerek, yeni aldığı Rolls Royce ile antrenmanlara gelmeye devam edeceğini söyledi.

Lüks araba düşkünü olduğu bilinen Cristiano Ronaldo'nun, bu araçları için 3 milyon Euro'luk özel bir garaj inşa ettirdiği daha önce basına yansımıştı.

Cristiano Ronaldo lüks otomobillerinin sigortası için ise sadece kasko şirketine yılda 100 bin Euro para ödüyor.

 

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