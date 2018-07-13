Ronaldo'nun İtalyan devine ilk katkısı

Futbolda yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Juventus, dünya futbolunun sadece en büyük yıldızını kazanmakla kalmadı, aynı zamanda sosyal medya ağlarında da güçlenmeye başladı.

Sosyal medyada on milyonlarca takipçisi bulunan Cristiano Ronaldo'nun transferi, kulübün sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Kulüp, yıldız oyuncunun imzalamasından bu yana Twitter'da takipçi sayısını 1,1 milyon kişi arttırdı ve 6,1 milyona ulaştı. Facebook'ta ise eşi görülmemiş bir biçimde bir günde 500 bin yeni hayran kazandı. En çok takipçiyi ise Instagram hesabına kazanan kulüp, bir günde 1,5 milyonluk bir artış sağladı.



Kulübün sosyal ağlarını yönetmekten sorumlu olanlar, şüphesiz pazarlama ve tanıtım amaçlı olarak Ronaldo'nun her görüntüsünden yararlanmaya çalışacaklardır. Juventus tarafından yayınlanan görüntülerin çoğu 400 bin civarında beğeni alırken, Ronaldo görüntüleri ilk günden itibaren milyonlarca kullanıcı tarafından etkileşim aldı.