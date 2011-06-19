-RONALDO'NUN İMZA TÖRENİ İPTAL İSTANBUL (A.A) - 18.06.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in davetlisi olarak İstanbul'a gelen Portekiz milli takımının ve Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun katılacağı imza töreni, izdiham ve güvenlik zaafiyeti nedeniyle iptal edildi. İstanbul'a bu akşam özel uçakla gelen ve Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle Çırağan Sarayı'na geçen Ronaldo, daha sonra Yıldırım Demirören ile birlikte imza törenin yapılacağı Demirören İstiklal Alışveriş Merkezi'ne geldi. Ronaldo ve Demirören, kendilerini koruyan özel güvenlik elemanlarıyla birlikte alış-veriş merkezinin arka kapısından içeri girerek, burada bulunan bir kafeteryanın balkonundan İstiklal Caddesi'nde kendisini bekleyen binlerce hayranına el salladı. Ronaldo, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye gelmekten mutlu olduğunu, kalabalık bir futbolsever grubunun kendisini beklemesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ünlü futbolcunun, ilerde Türkiye'de forma giyip giymeyeceği sorusu üzerine, genç olduğunu ve önünde daha uzun yıllar bulunduğunu belirttiği öğrenildi. -İPTALE HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ- Ünlü oyuncu gelmeden alışveriş merkezini dolduran hayranları, saat 16.00'da alışveriş merkezinde olacağı açıklanan ünlü futbolcunun izdihamın ve güvenlik zafiyeti nedeniyle imza törenine katılmayacağının bildirilmesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı. Balkondan kendisini bekleyen futbolseverlere el sallayan Ronaldo, bir süre bekledikten sonra izdihamın devam etmesi nedeniyle alışveriş merkezinden ayrıldı. Ronaldo'un ayrıldığının anons edilmesi üzerine, hem imza törenine katılacağı mekanın içinde hem de dışarda bekleyen hayranları, büyük tepki gösterdi. Saatler öncesinden güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ortaya çıkarken, zaman zaman arbede yaşandı. Bazı sporseverlerin ezilme tehlikesi yaşadığı arbede sırasında, özel güvenlik elemanlarıyla vatandaşlar arasında kavgalar çıktığı görüldü. 250 lira ve üzerinde alışveriş yaparak Ronaldo forması alan futbolseverler ise ünlü futbolcuya formalarını imzalatamadı. Futbolseverler, haksızlığa uğradıklarını ileri sürerek, organizasyonu düzenleyen kişilere büyük tepki gösterdiler. Saatler öncesinde organizasyonu izlemek için alışveriş merkezine gelen basın mensupları ile özel güvenlik elemanları arasında da tartışmalar yaşandı. Basın mensupları ve alışveriş merkezinde bekleyen binlerce kişi, daha sonra merkezi terk etti. Bu arada, ünlü futbolcunun Bodrum'da tatil yapacağı öğrenildi.